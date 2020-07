Els agents de salut que vigilen les zones de bany del Solsonès diuen no donar abast

Des de principis de juliol que els agents de salut del Consell Comarcal del Solsonès i dels ajuntaments afectats transiten per les zones de bany més concorregudes de la comarca. El seu diagnòstic després de tres setmanes de feina no pot ser més contundent: «la gent no respecta les mesures de seguretat ni les distàncies, d'aquesta manera serà difícil contenir la pandèmia».

Els agents de salut, que actuen en la zona del pantà de Sant Ponç, Llosa del Cavall, Aigua d'Ora i ribera Salada, reparteixen fulletons informatius als usuaris de les zones de bany, i recomanen als banyistes unes pautes de comportament per tal d'evitar riscos per a la salut i prevenció de contagis davant el coronavirus. Així mateix s'aprofita per traslladar indicacions sobre les actuacions o comportaments no permesos en espais naturals com la prohibició d'encendre foc, abocar deixalles, acampar, etc.



Conductes incíviques, l'altre gran problema

A part de la dificultat de compliment per part dels usuaris dels espais de bany de les recomanacions en prevenció del contagi per la covid-19, els agents de salut reconeixen que es troben desbordats davant les conductes incíviques de molts d'ells «sembla mentida que en ple segle XXI s'hagi d'anar recordant que no es pot encendre foc i que al riu no hi ha servei de recollida de deixalles». La realitat sembla indicar que els espais de bany es troben saturats per persones que, a més a més, no saben respectar els espais naturals «ens trobem amb gent que encén foc per coure el menjar i deixa deixalles a tot arreu» lamenten. A més a més, han reconegut que no tothom és igual de receptiu alhora de rebre un consell "hi ha persones que en advertir-los davant de determinats comportaments es reboten" han afirmat. Finalment no s'han estat de declarar que «la gent és inconscient, tant des del punt de vista mediambiental com des del punt de vista de la seva pròpia salut».

Aquesta iniciativa, que es durà a terme fins a finals d'agost, compta amb la col·laboració dels ajuntaments implicats en aquests espais. Per la seva banda, els diversos cossos de seguretat han intensificat el control en diversos punts i han interposat denúncies en virtut de les ordenances que tenen aprovades els ajuntaments de Castellar de la Ribera, Clariana de Cardener, Lladurs, Navès, Olius i Sant Llorenç de Morunys.