Un joc per dinamitzar el comerç solsoní

La Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Solsona engegarà una nova campanya per potenciar el comerç de la ciutat a través d'un joc de preguntes que es durà a terme des de principi d'agost fins al 30 de novembre i que finalitzarà amb un sorteig de 1.000 euros que el guanyador podrà gastar als diversos establiments de la UBIC Solsona.

Ubica't és el nom de la campa-nya i també de l'aplicació que han creat cinc joves solsonins: Isis Ester, Uriol Gilibets, Joan Solé, Kiku Solé i Gemma Colell. El joc està inspirat en el Trivial, és a dir, que els usuaris hauran d'aconseguir formatgets de colors a còpia de respondre preguntes correctament. Els colors dels formatgets estan repartits pels establiments de la UBIC i dividits en 5 zones diferents, cada una amb el seu color corresponent. Per aconseguir tots els formatges s'hauran de respondre almenys cinc preguntes correctament de cada zona.

Per accedir a les preguntes els usuaris hauran de visitar els establiments adherits a la UBIC que participen a la campanya, uns 120, on trobaran uns cartells amb uns codis QR que, escanejant-los amb l'aplicació del joc, faran aparèixer una pregunta, i en cas de respondre-la correctament l'usuari obtindrà un formatget d'aquella zona.

Els usuaris hauran de respondre preguntes sobre la història o sobre curiositats dels establiments de Solsona, sobre coneixement de la ciutat i de la UBIC o bé reconèixer de quin establiment és la imatge que apareix en la pregunta. De moment hi ha prop de 200 preguntes però els creadors de l'aplicació confien que arribaran a 500.

Els creadors treballen en l'aplicació Ubica't, des del disseny fins al funcionament del joc, des de fa uns mesos, quan la UBIC els va encarregar el projecte. En principi la idea era fer una campanya a través d'un vídeo però els creadors de la campanya van considerar que era molt difícil encabir els 120 establiments de la UBIC en un sol vídeo, i per això van decidir apostar per un joc per fer participar la població en la campanya. En aquest sentit, els creadors van apuntar dimarts al vespre, en la presentació de la campanya, que pot ser molt bonic veure diferents generacions participant juntes en l'Ubica't, ja que aquest joc barreja la tecnologia de l'aplicació amb el coneixement de la ciutat.

El 12 de desembre es farà un sorteig entre els que hagin completat el joc, en el qual el guanyador s'emportarà 1.000 euros que podrà gastar en els comerços de la UBIC de Solsona. Cada mes també es farà un sorteig a través d'Instagram amb el qual es podrà guanyar un formatget del joc sense haver de respondre cap pregunta.