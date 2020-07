L'escriptor Joan Obiols publica un llibre que relata com es va viure la Transició al Solsonès

L'escriptor i historiador solsoní Joan Obiols ha publicat el llibre La Transició al Solsonès, el seu novè llibre i el primer des del 2008, quan va publicar Solsona roja. El seu darrer estudi explica com es va viure la caiguda del règim franquista a Solsona i també les primeres eleccions municipals de la ciutat.

Segons explica Obiols a Regió7, el llibre està dividit en tres apartats. El primer aporta els antecedents de la Transició explicant, per exemple, com i què es va votar durant el franquisme. En el segon apartat s'explica com es va viure la Transició a Solsona a més de fer-ne una anàlisi a nivell general. Aquest apartat comprèn els fets entre el referèndum de desembre del 1976 i el de l'Estatut de Sau l'any 1979.

L'apartat que marca la diferència d'aquest llibre és el següent, que trasllada al paper les vivències de la gent que encara és viva i que es van presentar a les primeres eleccions municipals després de la caiguda del règim franquista. En aquest apartat hi ha testimonis de tota la comarca del Solsonès però només de les llistes que van obtenir representació en els seus municipis.

Sobre aquesta època al Solsonès, Obiols destaca el conservadorisme de la població, majoritàriament de dretes, i també la importància de les llistes d'electors independents que es van presentar en bona part dels municipis de la comarca.

A més de diferents anècdotes i experiències dels protagonistes de les primeres eleccions municipals a la comarca, en el llibre també hi ha documents com una entrevista al primer alcalde de Solsona després de la dictadura, Ramon Llumà, publicada a Regió7, o els acudits que també publicava Pep Mia en aquest diari.