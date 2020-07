El Cap de Setmana Jove aposta enguany per artistes solsonins

Aquest dissabte la joventut de Solsona es reunirà un any més per celebrar el seu cap de setmana, enguany amb un protagonisme musical marcadament solsoní amb les actuacions de The Velcros i Marc Anglarill.

La desena edició d'aquesta celebració estava pensada una mica diferent del que finalment acabarà sent a causa sobretot de la pandèmia de la covid-19, que ha trastocat molts plans en els darrers mesos. «Hem hagut de readaptar-nos i hem decidit apostar per artistes d'aquí a Solsona. També ho hem fet per donar impuls a aquestes persones perquè la crisi de la covid també els ha afectat», afirma Agustí Alcázar, president de Joventut Solsonina, entitat encar-regada d'organitzar el Cap de Setmana Jove. En aquest sentit, Alcázar destaca que «aquest any teníem un grup de versions i tres DJ que havien d'actuar a la polivalent, però amb tot això de la covid ho vam haver de suspendre perquè no ho podíem fer allà». Així doncs, finalment actuaran The Velcros i Marc Anglarill.

L'acte, que es durà a terme a la plaça 1 d'Octubre, consistirà en un sopar, amb jocs d'animació entremig, seguirà amb l'actuació de The Velcros, després es farà un bingo amb premis i acabarà la nit amb l'actuació de Marc Anglarill.

Enguany el bingo també presenta importants premis. El gua-nyador aconseguirà una estada de dues nits per a ell i la seva colla o família a la casa rural Els Flaquers de Navès. També hi haurà dos salts al salt elàstic de la Llosa del Cavall i un sopar per a dues persones al bar El Castell.

Alcázar apunta també que enguany s'ha hagut de limitar la capacitat a 100 persones i separar les taules per a grups de fins a 12 persones per minimitzar el risc de contagi per la covid-19. A part d'això, també s'hauran de seguir algunes mesures de seguretat. Estarà prohibit aixecar-se de la cadira si no és per anar a la barra o al lavabo, i sempre s'haurà de fer amb mascareta.