Es confirmen tres nous casos de covid al Solsonès i nou amb simptomatologia

El Centre Sanitari del Solsonès ha confirmat tres nous positius per la covid-19 a la comarca, a l'espera de conèixer el resultat de nou casos amb simptomatologia compatible amb el coronavirus que s'han detectat els darrers dies al Solsonès. Aquests casos s'afegeixen als 41 casos positius acumulats. Fonts del Centre Sanitari destaquen especialment les edats de les persones afectades, que s'estenen des dels 10 anys fins als 45, fet que demostra que «entrem en una fase de contagi amb infants i joves».

El director mèdic de l'ens de salut solsoní, Juan Campus, ha confirmat que des del Centre s'està fent un seguiment exhaustiu dels positius confirmats i dels que presenten simptomatologia, així com del seu cicle de contactes per tal de limitar al màxim els contagis i extremar les mesures per contenir l'epidèmia.



El Centre Sanitari reitera l'advertiment

La setmana passada es va llençar un seriós advertiment sobre el possible augment de positius a la comarca. Amb les últimes dades sobre la taula, es fa una nova crida a la prudència, a prendre les mesures necessàries, i a no acudir al Centre Sanitari llevat que sigui del tot imprescindible.