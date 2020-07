Solsona durà a terme una campanya especial de donació de sang

Solsona organitza aquest juliol una campanya especial de donació de sang. Tindrà lloc el divendres 31 de juliol a la Sala Polivalent de Solsona i s'haurà de demanar cita prèvia per poder complir les mesures de seguretat de la covid-19.

Durant l'estiu, les donacions baixen a tot Catalunya al voltant del 30% pel canvi d'hàbits de la ciutadania durant aquesta època. És per això que el Banc de Sang ha reforçat les campanyes de donació els mesos de juliol i agost per mantenir les reserves en els nivells habituals.

El Banc de Sang calcula que, fins a final d'agost, els hospitals catalans necessitaran 35.000 donacions de sang per atendre tots els malalts i accidentats. Enguany, a més, les necessitats de sang són més elevades de l'habitual en aquesta època de l'any per la represa d'operacions als hospitals que s'havien ajornat durant les setmanes més dures de la pandèmia. Per això, es fa una crida per participar en les campanyes de donació organitzades arreu de Catalunya.

La campanya «Multiplica't per 10» proposa el repte d'aconseguir que 10 persones del teu entorn donin sang el juliol i agost. A més de donar sang, qualsevol persona pot utilitzar el «Multiplicador», una eina que permet un enllaç propi per compartir amb amics i familiars i animar-los a donar sang.