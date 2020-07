Amisol valora positivament el Servei Enllaç en un any atípic

Amisol ha ofert el Servei Enllaç per segon any consecutiu però d'una manera atípica. A causa de la crisi de la covid-19, s'ha hagut d'adaptar el seu funcionament tot realitzant seguiment als participants, oferint informació, assessorament i acompanyament, així com també les accions formatives de forma telemàtica. Tot i això, algunes pràctiques i accions formatives previstes s'han anul·lat. Amisol valora positivament els objectius assolits, ja que s'han pogut realitzar pràctiques en una empresa de la comarca i tres persones han formalitzat un contracte de treball amb diferents empreses i han pogut incorporar-se en el mercat laboral ordinari. Enguany s'ha donat atenció a 10 usuaris.