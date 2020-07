Es confirmen 3 nous casos al Solsonès i 9 que presenten simptomatologia

El Centre Sanitari del Solsonès ha confirmat tres nous positius per la covid-19 a la comarca després dels últims tests PCR realitzats al centre mèdic situat a Solsona. Segons confirmen des del Consell Comarcal, l'ens encarregat de gestionar el Centre Sanitari del Solsonès, a més dels tres casos positius s'està esperant conèixer el resultat de nou casos que tenen simptomatologia compatible amb el coronavirus que s'han detectat durant els darrers dies a la comarca. Fins ara es desconeix l'origen de les noves infeccions detectades pel Centre Sanitari.

El director mèdic de l'ens de salut solsoní, Juan Campus, ha confirmat que des del centre s'està fent un seguiment exhaustiu dels positius confirmats i dels que presenten simptomatologia, així com del seu cicle de contactes, per tal de limitar al màxim els contagis i extremar les mesures amb l'objectiu de contenir l'epidèmia de la covid-19.

D'aquesta manera ja són 7 els casos positius al Solsonès des del final del confinament, que s'afegeixen als 41 casos positius que acumula la comarca segons les dades de la Generalitat de Catalunya. Sense comptar els nous positius, la capital comarcal ha estat el municipi més afectat de la comarca amb 29 casos positius acumulats, seguit d'Olius amb 5. La resta de municipis que han acumulat algun cas positiu han estat Navès amb 3 i Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la Pedra, Riner i Pinós amb 1 positiu cadascun. Pel que fa a casos sospitosos, Odèn també n'ha tingut però no acumula cap positiu. Pel que fa a defuncions, des del final del confinament no se n'ha hagut de sumar cap a les 9 que hi va haver a Solsona, l'únic municipi on hi ha hagut defuncions.

Fonts del Centre Sanitari destaquen especialment les edats de les persones afectades durant les últimes setmanes, que s'estenen des dels 10 anys fins als 45, fet que demostra que «entrem en una fase de contagi amb infants i joves».

Cal destacar que durant tota la pandèmia la comarca del Solsonès ha estat una de les menys afectades de Catalunya i, sobretot, de la regió sanitària de la Catalu-nya Central. És per això que des de la comarca estan atents al rebrot que va patir Oliana (Alt Urgell), poble molt relacionat amb la comarca en ser fronterer, en una residència d'avis.



El Centre Sanitari demana responsabilitat

La setmana passada des del Centre Sanitari ja es va fer un seriós advertiment sobre el possible augment de positius a la comarca. En aquell moment es va remarcar la importància de l'aïllament domiciliari dels positius (amb o sense símptomes) i dels contactes estrets amb els positius.

Amb les últimes dades sobre la taula, des del centre de salut del Solsonès fan una nova crida a la prudència, a prendre les mesures necessàries, i recorden que és recomanable no acudir al Centre Sanitari llevat que sigui del tot imprescindible.