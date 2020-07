L'hospital de Berga torna a tenir casos de covid-19

L'hospital comarcal Sant Bernabé ha tornat a tenir casos positius de covid-19 en la darrera setmana. En concret hi ha hagut tres nous ingressos de pacients amb coronavirus, dels quals només un continuava donant positiu a la prova. Els altres dos han donat negatiu, segons van informar, ahir, fonts del centre hospitalari berguedà.

Feia més d'un mes que el centre hospitalari berguedà no tenia cap cas positiu. L'hospital comarcal Sant Bernabé ha registrat 45 defuncions des de l'inici de la pandèmia. Tot i els nous ingressos, durant «la darrera setmana no hi ha hagut cap defunció ni s'ha produït cap canvi quant a professionals» del centre: és a dir, no hi ha professionals contagiats.

D'altra banda, aquesta setmana el Servei Català de la Salut ha detectat un brot familiar de tres casos de coronavirus a Bagà. Romanen en confinament domiciliari per fer la quarantena. La totalitat de contactes d'aquest cas han donat negatiu en les proves PCR i se'n fa un seguiment.