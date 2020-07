Sant Llorenç de Morunys va estar més de 24 hores sense servei d'ADSL

Entrada de Sant Llorenç de Morunys, afectat per una avaria d'ADSL

Entrada de Sant Llorenç de Morunys, afectat per una avaria d'ADSL arxiu/maria moreno

Els usuaris d'ADSL de Sant Llorenç de Morunys van estar des de les 4 de la tarda de dijous fins almenys ahir al voltant de les 8 del vespre sense servei d'Internet, fossin de la companyia que fossin. Tant nombrosos veïns i establiments com l'Ajuntament del municipi van insistir durant els dos dies a demanar explicacions a Telefónica, l'empresa propietària de la xarxa d'ADSL que abasteix Sant Llorenç, però des del consistori asseguraven ahir que en cap moment havien rebut una resposta de quan es podia tardar a restablir el servei i a què era deguda l'avaria. Des del consistori també van contactar amb la Generalitat de Catalunya però tampoc van rebre respostes clares.

Segons va confirmar Telefónica a Regió7, l'avaria es va produir dijous a la tarda però els materials per reparar-la no van arribar fins ahir. Segons afirma l'empresa de telecomunicacions, els operaris van estar treballant durant tota la tarda per poder restablir el servei.

Durant la tarda d'ahir en alguns moments els usuaris van disposar d'ADSL durant alguns minuts però el servei sempre acabava fallant. Va ser al voltant de les 8 del vespre quan sembla que el servei es va restablir completament.

No és el primer cop que Sant Llorenç de Morunys es queda sense ADSL en les darreres setmanes, però sí que ha estat la vegada que més ha durat l'avaria. A part d'aquesta última problemàtica, el municipi va estar un dia sencer sense servei de fibra òptica a mitjan juny, i també ha tingut alguns talls de llum durant les últimes setmanes, en aquest cas gestionada per Elèctrica Guixés.

L'alcalde de Sant Llorenç de Morunys, Francesc Riu, denuncia la manca d'informació gairebé sempre que es produeix una avaria que afecta bona part del poble i avisa que no pot ser que, ara que arriba l'època en la qual s'acumulen més persones al municipi, «cada dia falli alguna cosa». El batlle també assegura que estudiaran prendre alguna mesura «perquè això no pot seguir així».

Als establiments del municipi també els preocupa que es continuïn repetint aquests tipus d'avaries en una època en què, malgrat la covid-19, esperen que molta gent pugi a Sant Llorenç de Morunys, ja siguin propietaris de segones residències o gent de pas, ja que el fet de quedar-se sense Internet atura completament el servei de reserves en el cas dels negocis d'allotjament, i també impossibilita en molts casos cobrar amb targeta.