La Coma instal·larà 4 estacions per a vehicles elèctrics de cara al turisme

L'Ajuntament de la Coma i la Pedra ha iniciat els tràmits per disposar d'estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics abans que comenci la temporada d'hivern. Segons el regidor de Noves Tecnologies i Empresa del consistori, Toni Cruz, l'objectiu principal és «conservar i millorar el medi ambient» i està pensat per a les persones que visiten el municipi durant la temporada alta del turisme, que a la Coma i la Pedra és a l'hivern.

Cruz destaca que «una de les polítiques que nosaltres volem fer és reduir les emissions públiques i incentivar la reducció d'emissions en el sector privat», i per això s'ha optat per tirar endavant aquest projecte, que ja es perseguia des de l'any passat. El regidor destaca també que durant la temporada alta a la Coma i la Pedra hi passen un mínim de 3.000 vehicles en un cap de setmana. Aquesta quantitat de vehicles també ha motivat que es vulgui potenciar el vehicle elèctric al municipi malgrat que els habitants de la Coma i la Pedra encara no apostin per aquest tipus de transport. El que sí que té clar Cruz és que «per molts cotxes elèctrics que et compris, si no hi ha infraestructures i no els pots carregar, malament». A més destaca que aquestes estacions poden atreure un segment de públic conscienciat en el medi ambient, idea que interessa al consistori.

El projecte no tindrà cap cost per als ciutadans de la Coma i la Pedra ja que s'ha optat per dur a terme una concessió demanial. D'aquesta manera, l'Ajuntament cedirà els espais en els quals l'empresa guanyadora del concurs s'encarregarà d'instal·lar les estacions i realitzar-ne el manteniment. A més, el contracte determina que el consistori s'emportarà com a mínim el 4% de la facturació que faci l'empresa guanyadora de la concessió, que té un termini de 10 anys amb opció de prorrogar-la anualment durant cinc anys més.

La iniciativa preveu la instal·lació de dues estacions de recàrrega semiràpida en un aparcament situat a la carretera que travessa el nucli de la Coma i dues de ràpides que es col·locaran a la urbanització del Port del Comte.

Sobre si l'estació d'esquí del Port del Comte podrà utilitzar les estacions per treballar amb maquinària elèctrica, Cruz diu que «nosaltres ho hem enfocat des del punt de vista de l'usuari privat però també des del punt de vista empresarial. Si que és cert que des de l'Ajuntament ens agradaria que tota la maquinària de l'estació fos elèctrica, però entenem que no és cosa nostra i que és una inversió molt important».