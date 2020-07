L'Ajuntament de Sant Llorenç estudia emprendre accions legals pels talls d'internet

L'alcalde de Sant Llorenç de Morunys, Francesc Riu, va afirmar ahir a Regió7 que l'Ajuntament estudiarà avui si cal emprendre accions legals per les repetides avaries relacionades amb el servei d'ADSL al municipi. Des del passat dijous a les 4 de la tarda, bona part de veïns i d'establiments de la vila estan sense aquest servei.

Ahir el consistori també va fer públic el seu malestar, no només per la manca d'internet, si no per la manca d'informació per part de Telefònica, l'empresa propietària de la xarxa que fa arribar l'ADSL a Sant Llorenç de Morunys. En el comunicat el consistori va apel·lar a «que tots els actors posin el màxim possible per solucionar aquesta situació» i que «es facin les inversions necessàries de forma urgent si aquest és el problema».

La queixa ha estat traslladada també al Consell Comarcal i a la delegada del Govern de la Catalunya Central, Alba Camps.