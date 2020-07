Els veïns de Pinós creen una plataforma per reivindicar la millora de la carretera entre Torà i Ardèvol

Els veïns afectats pel mal estat de la carretera entre Torà i Ardèvol van acordar fer una plataforma per mobilitzar els afectats i dur a terme diferents accions «per fer palès la desídia de l'Ajuntament de Torà i demanar la intervenció urgent de la Diputació de Lleida».

El passat divendres l'Ajuntament de Pinós va convocar als veïns afectats pel lamentable estat de la carretera Torà-Ardèvol per informar sobre les diverses accions a nivell administratiu que s'han portat a terme des d'aquest ens municipal i intentar iniciar una proposta d'acció conjunta a nivell veïnal.

Es tracta d'una carretera que té categoria de camí rural, tot i el trànsit diari considerable, tan de cotxes, com de camions i tractors. El primer tram des de Torà, la LV-3005, pertany a la diputació de Lleida. A partir de Fontanet comença el tram de carretera més malmès, propietat de l'Ajuntament de Torà, i afecta als nuclis de Claret, Llanera, Sant Serni (municipi de Torà), així com també els veïns d'Ardèvol (municipi de Pinós) que la utilitzen diàriament.

Tot i les queixes dels usuaris de la carretera, aquests afirmen que l'alcalde d'aquest municipi de la Segarra, Magí Coscollola, no s'ha fet càrrec del manteniment del tram i ha mostrat un desinterès total sobre el malestar dels veïns del seu mateix municipi. Així, els forats han anat creixent, arribant a punts on no queda asfalt, i fa almenys 2 anys que no s'ha fet desbrossar la vegetació que envaeix la cuneta. Només en alguns punts, els veïns voluntàriament se n'han fet càrrec.