Adjudicades les obres de restauració del pati de la Casa Gran del Miracle

L'Ajuntament de Riner ha adjudicat les obres de la segona fase de restauració del pati interior de la Casa Gran del Miracle, amb un cost de 385.899,24 euros amb IVA inclòs, a l'empresa Romà Infraestructures i Serveis. El pati de la Casa Gran té el seu origen l'any 1459 i és un espai interior de 18 metres d'alçada i de forma gairebé quadriculada, de 6,44 metres per 6,64.

El projecte preveu la restauració definitiva del pati interior de la Casa Gran del complex per poder obrir-lo al públic. «L'objectiu de l'obra és millorar l'accessibilitat i finalitzar la restauració perquè el pati pugui ser visitable i accessible, que avui en dia encara no ho és», afirma Joan Solà, alcalde de Riner, a Regió7. D'aquesta manera es podrà potenciar l'atractiu turístic del complex del Miracle obrint una nova zona a les visites.

A part de la millora de l'accessibilitat a la zona per a persones amb discapacitats físiques, també s'habilitaran nous espais com els antics estables i l'escala major, i es farà possible arribar a tots els pisos a través d'una escala de cargol.

Solà confia que les obres finalitzin a principi d'any per poder tenir-lo obert a la primavera.