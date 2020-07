Creen a Pinós una plataforma d'afectats pel mal estat de la carretera Torà-Ardèvol

Els veïns afectats pel mal estat de la carretera entre Torà i Ardèvol han acordat la creació d'una plataforma per mobilitzar els afectats i dur a terme diferents accions «per fer palesa la desídia de l'Ajuntament de Torà i demanar la intervenció urgent de la Diputació de Lleida».

Divendres passat l'Ajuntament de Pinós va convocar els veïns afectats pel mal estat de la carretera entre Torà i Ardèvol per informar sobre les diverses accions a nivell administratiu que s'han portat a terme des d'aquest ens municipal i intentar iniciar una proposta d'acció conjunta a nivell veïnal. Entre les propostes que es van posar sobre la taula també hi ha tallar la C-1412 que connecta Torà amb Calaf.

Es tracta d'una carretera que té categoria de camí rural, tot i el trànsit diari considerable, tant de cotxes com de camions i tractors. El primer tram des de Torà, l'LV-3005, pertany a la Diputació de Lleida. A partir de Fontanet comença el tram de carretera més malmès, propietat de l'Ajuntament de Torà, i afecta els nuclis de Claret, Llanera, Sant Serni (municipi de Torà), així com també els veïns d'Ardèvol (municipi de Pinós) que la utilitzen diàriament.

Tot i les queixes dels usuaris de la carretera, aquests afirmen que l'alcalde d'aquest municipi de la Segarra, Magí Coscollola, no s'ha fet càrrec del manteniment del tram i ha mostrat un desinterès total respecte al malestar dels veïns del seu mateix municipi. Així, els forats han anat creixent, i s'ha arribat a punts on no queda asfalt, i asseguren que fa almenys dos anys que no s'ha fet desbrossar la vegetació que envaeix la cuneta, i que només en alguns punts els veïns voluntàriament se n'han fet càrrec.

L'alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, assegura que ha demanat en diferents ocasions al batlle de Torà que arregli el camí però afirma que «sempre tot són bones paraules que no es tradueixen en fets».

Per la seva banda, Coscollola reconeix que no s'ha fet manteniment en aquesta carretera des del 2018, però que «no ha sigut per desinterès, sinò per falta de diners». En aquest sentit explica que el que seria ideal per al consistori seria aconseguir que la Diputació de Lleida o la Generalitat es fessin càrrec d'aquest tram de carretera. Afirma també que preveuen utilitzar una subvenció que rebran properament per al manteniment d'aquesta via, «però no ens han donat temps».