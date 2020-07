Les nou persones amb simptomatologia donen negatiu en els tests PCR

El Centre Sanitari del Solsonès ha confirmat que les últimes nou persones a les quals es va realitzar la prova PCR com a conseqüència de la simptomatologia compatible amb la covid-19 han donat un resultat negatiu. Pel que fa als tres darrers casos detectats com a positius, un ha derivat en una pneumònia i està ingressat a Althaia de Manresa.



584 proves PCR realitzades des del maig

Des del mes de maig, s'han realitzat 584 proves PCR al Centre Sanitari del Solsonès, de les quals 574 han resultat negatives, mentre que 10 han donat un resultat positiu per la covid-19. A principi de la setmana vinent estan programades 40 proves més en el seguiment de persones que han presentat símptomes. Actualment l'ens de salut comarcal centra els seus esforços en el seguiment de les persones sospitoses de desenvolupar el coronavirus. En concret, aquesta tasca es duu a terme sobre unes 40 persones de la comarca, amb prescripció de l'aïllament i trucades telefòniques per seguir el seu estat, entre altres mesures.

El doctor Juan Campus, director mèdic del Centre Sanitari, recorda la importància de seguir extremant les precaucions per evitar estendre el contagi i subratlla que «no es pot abaixar la guàrdia, si es vol contenir l'epidèmia». A la vegada, reitera que s'aconsella no acudir al Centre Sanitari llevat que sigui del tot imprescindible.