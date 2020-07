L'alcalde de Sant Llorenç lamenta els problemes de connectivitat que el municipi té des de fa una setmana

Sant Llorenç de Morunys portarà aquest dijous set dies consecutius sense servei ADSL per a tots els abonats a aquest servei i també amb fallades de cobertura o directament la seva inexistència pels clients de Movistar. Per aquesta raó l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys, Francesc Riu, s'ha volgut dirigir als habitants del municipi assegurant que l'Ajuntament ha fet tot el possible per solucionar aquesta problemàtica i explicant els entrebancs amb els què s'ha trobat el consistori.

En el comunicat Riu també nega la possibilitat de dur a terme una denuncia col·lectiva però demana a tots els afectats que es posin en contacte particularment amb les seves companyies i que reclamin que se'ls abonin les factures.

Podeu llegir la carta de l'alcalde de Sant Llorenç, Francesc Riu, a continuació:

Demà farà una setmana que algunes cases no tenen Internet (ADSL) i també que falla o és inexistent la cobertura de Movistar, amb tot això des de l'Ajuntament no ens podíem quedar parats i hem arribat al màxim d'amunt possible però tot i això els problemes continuen, per tant només ens queda dir que disculpeu tota aquesta situació.

Per una banda s'ha provat sempre de demanar informació a telefònica de tot el que passava, al principi no hi havia ni respostes, el contrari, pèrdues de temps inútils al telèfon, al cap de cinc dies si que ens va contactar el Delegat a Catalunya de Telefònica, bones paraules, disculpes però solucions cap. Per l'altra vam involucrar el Consell Comarcal i la Generalitat, aquí sí que el contacte és directe i fàcil però el problema és que la llei empara aquestes empreses distribuïdores i la Generalitat només pot pressionar, estem a l'espera que truqui el conseller i li explicarem tot el que ha passat.

També s'ha passat aquesta problemàtica a la premsa, tot i que han sigut pocs els que han informat d'això, ja sé que per la gran ciutat nosaltres som quatre gats, però entre tots hauríem de ser capaços d'entendre que el País ho som tots els pobles i les ciutats. Entenem que parlar malament de telefònica poder per alguns mitjans és complicat, però al final el que ha de fer la premsa és explicar el que està passant. Continuarem insistint per fer el màxim de ressò.

Una altra cosa que s'ha valorat és de fer una denúncia conjunta, però segons la generalitat això tampoc és possible, el que sí que demanem que tots els afectats truqueu a les vostres companyies i digueu que voleu que us abonin les factures, i sobretot demaneu número d'incidència, si veieu que no us contesten, cal anar a l'oficina d'ajuda al consumidor del Consell Comarcal i allà ús ajudaran a demanar el que calgui. Cal destacar que si és molta la gent afectada, aviseu i miraríem que la noia que porta això del Consell estigues un dia a l'Ajuntament.