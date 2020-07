L'amenaça de la covid obliga a suspendre la Festa dels Oficis i la Trobada de Gegantons

Enguany no se celebrarà la Festa dels Oficis ni la Trobada de Gegantons a Solsona, a causa de l'augment de casos de la covid-19 que hi ha a Catalunya en les dar-reres setmanes.

Albert Caelles, president de l'Agrupació de Geganters, ha explicat a Regió7 que la decisió de suspendre la Trobada de Gegantons s'ha pres d'acord amb l'Ajuntament de Solsona pels efectes de la crisi del coronavirus.

«Suposo que com la majoria de festes, la trobada de gegantons aglutina molta gent, i ni que ho fem a l'aire lliure i vigilant molt amb les normes de seguretat, per responsabilitat i solidaritat amb tots es va decidir juntament amb l'Ajuntament que el millor era suspendre la trobada», ha afirmat Albert Caelles.

El president de l'entitat també ha confirmat que no s'ha organitzat cap activitat alternativa ni telemàtica perquè la naturalesa de la trobada fa que tingui poc sentit. «És una tarda que es basa en què els nens treuen els seus gegants al carrer, i tampoc dona gaire marge per preparar algun acte alternatiu», ha assegurat Caelles, que confia poder celebrar la Trobada de Gegantons del 2021 amb el màxim de normalitat possible.

Tampoc es durà a terme la Festa dels Oficis, que aquest any encarava la setena edició. L'any passat més de 200 infants i 25 joves es van reunir a la Sala Polivalent de Solsona per gaudir dels diferents tallers i activitats relacionats amb els oficis de la ciutat, cosa que enguany no podran fer perquè l'Ajuntament de Solsona ha decidit suspendre la celebració, ja que no podia garantir que es complissin totes les mesures de seguretat corresponents per evitar el contagi de la covid-19.