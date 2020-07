El Ple de Solsona votarà demanar a la Generalitat que avanci l'ajut pel nou tanatori

L'Ajuntament de Solsona votarà demà en la primera sessió plenària celebrada presencialment des de l'inici del confinament presentar una al·legació al Pla únic d'obres i serveis de catalunya (PUOSC) per sol·licitar a la Generalitat de catalunya l'avançament de l'ajut previst de 250.000 euros per a dur a terme l'obra del nou tanatori.

El projecte de construcció del nou tanatori estava previst que comencés aquest any però la pandèmia de la covid ha obligat a posposar-lo per a l'any 2021. L'ajut del PUOSC s'ha concedit per al 2024, però l'obra del tanatori, pressupostada en 1,7 milions d'euros, es vol executar l'any que ve, motiu pel qual el govern municipal proposa sol·licitar l'anticipació de la subvenció per al mateix exercici o, si no és possible, per al 2022.

Un altre punt serà una nova modificació de crèdit per executar enguany la millora del carrer del Blat, que té un import de 57.500 euros. Es tracta d'una actuació inicialment ja pressupostada per aquest any, que va ajornar-se per destinar recursos als ajuts per la covid-19. Ara, es tracta de finançar l'obra amb 46.000 euros del fons de contingència d'execució pressupostària i complementar-los amb 11.500 euros de part del romanent de la partida d'ajuts esmentada, una vegada cobertes totes les sol·licituds presentades –a partir del setembre es preveu reforçar aquesta assignació per a noves necessitats derivades de la crisi socioeconòmica, segons explica el regidor d'Hisenda, Ramon Xandri.

L'ordre del dia d'aquest dijous també inclou el conveni de col·laboració entre administracions per constituir la Taula de Mobilitat de la Catalunya Central. Aquest nou ens té com a objectiu crear un marc de col·laboració per articular polítiques de mobilitat, intraestructures i transport públic a les comarques centrals. Del Solsonès és previst que hi siguin representats el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Solsona.



Mocions de Junts i el PSC

Des de l'oposició es porten a la consideració del plenari dues mocions. D'una banda, Junts per Solsona proposa votar un text de l'Associació Catalana de Municipis per a la suficiència financera dels ens locals. Entre d'altres, demana al govern espanyol flexibilitzar la regla de la despesa i modificar la llei d'estabilitat pressupostària i que els ajuntaments puguin disposar del superàvit del 2019 i dels romanents acumulats, i insta la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari per als ajuntaments.

D'altra banda, el PSC presenta una moció crítica amb la gestió sanitària del govern català dels nous brots de coronavirus, que demana urgentment que els municipis comparteixin l'anàlisi epidemiològica i destinar més recursos a una detecció avançada i de rastreigs de contagis.