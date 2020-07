Els problemes de connectivitat a Sant Llorenç de Morunys continuen cinc dies després

En solucionen una i en comença una altra. Els veïns i els negocis de Sant Llorenç de Morunys continuen tenint problemes de connectivitat. Dijous passat es van quedar sense ADSL fins dilluns, quan es va solucionar. Però ahir va tornar a fallar i els abonats d'ADSL de totes les companyies van quedar sense servei. A més, des d'ahir els usuaris de Movistar tampoc tenen cobertura en tot el municipi. L'alcalde de Sant Llorenç, Francesc Riu, lamenta novament aquesta problemàtica en un moment clau per als comerços de la vila com és la temporada alta, i critica la manca d'atenció i informació per part de Telefónica, la companyia propietària de la xarxa d'ADSL que arriba a la vila.