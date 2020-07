El Solsonès es planteja aplicar restriccions a les zones de bany

Les zones de bany del Solsonès –Ribera Salada, l'Aigua d'Ora i el pantà de Sant Ponç- tenen des de principis de juliol agents de salut que vigilen i donen consells als usuaris sobre les mesures de seguretat que han de prendre arran de la covid-19 i els recorden la normativa de civisme.

El balanç de les primeres setmanes és que "costa molt que la gent respecti les mesures de protecció individual i col·lectives davant de la pandèmia", segons ha detallat el president del patronat de Turisme del Solsonès, Ferran Ginestà. Per això, des del Consell Comarcal no descarten implementar una regulació més estricta si els problemes continuen. Entre d'altres, es plantegen regular les zones d'aparcament, posar horaris de bany o tancar alguns accessos.

Des de fa unes quantes setmanes parelles d'agents de salut recorren les zones de bany del Solsonès per recordar als banyistes les mesures preventives arran del coronavirus, i també les mesures cíviques que s'han de tenir en compte als espais naturals. El territori va decidir mantenir obertes les zones de bany en rius i pantans, a diferència del que s'ha fet en d'altres indrets de Catalunya on s'ha optat per prohibir-hi el bany.

El conseller de Turisme del Consell Comarcal del Solsonès i president del patronat de Turisme, Ferran Ginestà, ha relatat que tancar les zones de bany del Solsonès és "molt complicat perquè els accessos són molt difícils de tancar i, a més, hagués calgut posar molts més agents i controls, fet que hagués suposat una inversió molt gran". Per això, des del Consell Comarcal, juntament amb els Ajuntaments implicats, es va decidir contractar uns agents de salut que controlessin les zones de bany i informessin els usuaris sobre les mesures preventives que s'han de prendre per estar protegit davant de la covid-19.

Després de les primeres setmanes de feina dels agents cívics, la conclusió és que "la gent ve a relaxar-se a les zones de bany i, la veritat, és que es relaxen en tots els sentits, també en la prevenció". Segons Ginestà, alguns dels espais presenten "força aglomeracions", sobretot els caps de setmana, i "costa molt que la gent respecti les mesures de protecció davant de la pandèmia".

En aquest sentit, una de les agents de salut contractades, Anna Montrabeta, ha relatat que en alguns dels punts es troben "molta aglomeració de gent sense distàncies de seguretat ni mascaretes". A més, Montrabeta ha explicat que molts dels usuaris tenen un "gran desconeixement" sobre el virus i "es pensen que dins de l'aigua són immunes".

Per això, un dels avisos que més repeteixen és que "l'aigua dels rius i pantans és dolça i està estancada, de manera que el virus es pot reproduir i el contagi és possible". "Hi ha gent que et mira amb cara de sorpresa i et fa cas, però n'hi ha d'altra que no li interessa saber-ho i li és igual, i tampoc senten perill per no portar mascareta", ha lamentat aquesta agent de salut.

A banda de les recomanacions de salut, també donen consells de civisme. "Les recomanacions que donem són de sentit comú, com ara que està prohibit fer foc i acampar, que no es pot rentar amb sabó dins del riu, o que la gent s'ha d'emportar les deixalles", ha explicat Montrabeta, que ha afegit que "tot i ser normes de sentit comú ens trobem molts llocs plens de brutícia i gent que fa foc".

Mesures més estrictes si la problemàtica continua

Ginestà ha explicat que si els problemes continuen, des del Consell Comarcal del Solsonès es plantejaran posar en marxa mesures més restrictives. Entre aquestes, es contempla la regulació de les zones d'aparcament amb una reducció de l'aforament; la limitació horària del bany; el tancament d'alguns accessos a les zones de bany; i l'ampliació dels horaris dels agents de salut. Per ara, no es plantegen prohibir el bany per les dificultats que comporta posar en marxa aquesta mesura.