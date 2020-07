La Sindicatura de Comptes detecta irregularitats en la mancomunitat d'aigües del Solsonès

La Sindicatura de Comptes ha emès un informe en relació amb l'exercici 2018 de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès (MAAS), on es detecten diverses irregularitats en l'activitat legal, administrativa i financera de l'entitat.

L'informe de la sindicatura recull un seguit d'irregularitats en l'exercici del 2018. En concret, el treball recull que els estatuts de la Mancomunitat no estan actualitzats d'acord amb la normativa de règim local vigent. A més, a data de maig del 2020, el ple de la Mancomunitat no havia aprovat els comptes generals de l'exercici del 2018. Alhora, l'informe assegura que la Mancomunitat no disposa d'un inventari de béns, contràriament al que estableix la normativa, ni tampoc té constància de la titularitat de les instal·lacions.

Altres aspectes que detalla l'informe són que la relació de llocs de treball de la Mancomunitat no es va publicar, i no inclou el grup de classificació personal ni el sistema de provisió ni les retribucions complementàries.

D'altra banda, en relació amb el contracte de serveis per al manteniment de les instal·lacions de la Mancomunitat, tot i que el criteri del preu tenia una puntuació preponderant respecte de la resta de criteris que depenien d'un judici de valor, «la fórmula de valoració utilitzada per atorgar les diferents puntuacions va reduir-ne la importància relativa i, per tant, el pes de l'oferta econòmica». D'aquesta manera, s'assegura en l'informe, els criteris que depenien d'un judici de valor van ser decisius per a l'adjudicació del contracte.

Pel que fa als contractes menors, l'informe de la Sindicatura estableix que la Mancomunitat no disposa d'una relació dels contractes menors adjudicats durant l'exercici del 2018. A més, en alguns dels contractes menors analitzats «s'han detectat determinades incidències relacionades amb els objectes dels contractes, els imports, les dates o els tipus de contractes que suposen un incompliment del que estableix la normativa de contractació pública i, en conseqüència, es considera que hi va haver un fraccionament indegut del contracte».

La Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès ja va aprovar el març del 2017 una moció per demanar a l'Oficina Antifrau i a la Sindicatura de Comptes que analitzés l'activitat legal, administrativa i financera de l'entitat durant els últims 10 anys.