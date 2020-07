Veïns de Navès i Montmajor aconsegueixen restaurar l'església de Sant Feliu de Lluelles

Una iniciativa sorgida d'un grup de parroquians en un dinar de festa major ha acabat sent la restauració de l'església parroquial de Sant Pere i Sant Feliu de Lluelles, una edificació gairebé mil·lenària, i ho han fet abans de celebrar la festa d'enguany, un any de feina després.

L'església parroquial de Sant Pere i Sant Feliu de Lluelles és un edifici construït l'any 1043 amb una important càrrega històrica. Tot i que és situada al terme municipal de Montmajor, cobreix l'àmbit de Navès i el del poble del Berguedà, està a cavall de dos municipis, dues comarques i també dues províncies. Aquesta església va ser una de les que es van cremar durant la Guerra Civil i va quedar afectada tant l'estructura de l'edifici com el retaule, del qual se'n va cremar una bona part, i des de llavors, tret d'algunes petites actuacions, no havia estat restaurada ni pintada. Durant el dinar de la Festa Major de Sant Feliu de Lluelles de l'any passat, un grup de persones va decidir que ja era hora de restaurar la seva església i es va posar mans a l'obra.

Es tractava d'una obra costosa i per poder-la dur a terme es necessitava finançament. Per a aquesta raó es va contactar amb els ajuntaments de Montmajor i de Navès, que van aportar 10.000 i 3.000 euros respectivament, i amb el Bisbat de Solsona, que en va posar 8.000 més. Es va signar un conveni amb aquests acords el mes de febrer. Més enllà d'això, els parroquians es van comprometre a fer de mà d'obra de manera desinteressada amb un veí, Ramon Seuba, com a mestre d'obres.

Els treballs han consistit en el sanejament d'algunes parts deteriorades pel pas del temps i per l'efecte de l'incendi, i també a pintar de nou l'edifici. A més, també es va encarregar la construcció d'una làpida memorial dels rectors Emmanuel Tor i Tillot i Montanyà, i Marc Rovira de Xiula i Sanjust, dos dels precursors de la par-ròquia.

Un any després, l'església està pintada i restaurada gràcies a la mancomunitat d'esforços de les administracions i, sobretot, l'esforç desinteressat de mà d'obra, fotògraf i electricistes.

Aquest cap de setmana se celebrarà de nou la Festa Major de Sant Feliu de Lluelles amb la promesa de tenir l'església parroquial restaurada i pintada. Per commemorar aquest any de treballs que ni la pandèmia ha pogut aturar s'ha editat una revista que es repartirà entre els parroquians que assisteixin a missa aquesta festa major. També s'han recuperat els antics goigs de la parròquia gràcies al músic Jordi Xandri.