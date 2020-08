Solsona demana a la Generalitat avançar l'ajut per crear el tanatori

El primer ple de l'Ajuntament de Solsona que se celebrava, dijous passat, de manera presencial des de la declaració de l'estat d'alarma va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics representats al consistori la proposta de l'equip de govern de demanar al departament de la Presidència l'avançament de la subvenció prevista de 250.000 euros per a la construcció del nou tanatori municipal i que era adjudicada per a l'exercici de l'any 2024.

L'Ajuntament sol·licitarà a la Generalitat que l'ajut s'anticipi a l'any 2021, i en cas que no sigui possible, el 2022. Tal com va explicar durant la sessió plenària el regidor d'Hisenda, Ramon Xandri, «el 2024 el trobem allunyat perquè la voluntat de l'equip de govern és fer l'obra com més aviat millor». Les obres del nou tanatori, projectat per l'arquitecta Anna Grau, tenen un pressupost d'1,7 milions d'euros que el consistori confia finançar amb aportacions externes de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida que sumen 800.000 euros.

Tot i l'aprovació per unanimitat, tant el grup de Junts per Solsona com el d'Alternativa per Solsona-CUP van considerar massa elevat el preu del cost de l'equipament, una posició que ja havien fet pública amb anterioritat. D'altra banda, Encarna Tarifa, del PSC, va considerar el tanatori com «un servei que la ciutat ha de donar com a capital de comarca».

D'altra banda, el ple també va aprovar la modificació de crèdit necessària per executar les obres de millora del carrer del Blat.