arxiu particular

El Concurs de gossos d'atura d'Odèn queda suspès arxiu particular

La comissió organitzadora del Concurs de gossos d'atura d'Odèn ha decidit suspendre l'edició d'enguany perquè no podien garantir que es complissin les mesures de seguretat corresponents a la pandèmia de la Covid-19. Així ho van afirmar en un comunicat en què asseguraven que no tenien clar si podien garantir la seguretat de contagi, tant dels pastors com de la resta de visitants.