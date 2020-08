Sant Esteve d'Olius s'obre als veïns amb una visita guiada

Una trentena de veïns del municipi d'Olius van desafiar la intensa calor i van participar, ahir al matí, en una jornada lúdica i cultural que va organitzar l'Ajuntament del municipi amb motiu de la seva festa major i que va incloure una caminada des de la plaça de l'Olivera (a la urbanització del Pi de Sant Just) fins al complex de Sant Esteve d'Olius i també una visita guiada a càrrec de Solsona Experience.

Alhora, però, la jornada d'ahir també va suposar «la presentació als veïns del conveni signat a final del mes de maig entre l'Ajuntament i Solsona Experience», explica la regidora d'Olius Dolors Travesset, i que suposa la inclusió de Sant Esteve d'Olius en les diverses propostes d'aquesta darrera entitat. Amb el nom d'«Olius monumental», Solsona Experience organitza cada dissabte, des del mes de juny passat i amb reserva prèvia, una ruta cultural a l'església de Sant Esteve i al seu entorn ric en història.

La jornada es va iniciar de bon matí, a les 9 hores, amb una caminada popular d'uns cinc quilòmetres i mig de distància que recorria antics camins rurals i defugia la carretera. Una hora i mitja més tard, els participants arribaven a Sant Esteve d'Olius, on els esperava un esmorzar amb pastes, sucs i cafè per recuperar forces i combatre una calor que ja començava a fer-se sentir de valent.



Conjunt amb molts propietaris

Conformen el complex l'església romànica de Sant Esteve d'Olius, el cementiri modernista, l'edifici que acollia l'antiga escola, el camp de sitges de l'època ibera i la masia de La Torreta, antiga residència dels comptes d'Urgell. L'església pertany al Bisbat de Solsona, que el va cedir a l'Ajuntament d'Olius arran de l'arranjament de la teulada. El cementiri és propietat de la parròquia, el consistori és titular de l'antiga escola i la casa La Torreta pertany a un particular.

Després de dividir els visitants en dos grups, els guies van explicar la història i algunes anècdotes del complex, i van comptar amb la inestimable col·laboració de Carme Castells, que porta dècades vivint a la zona «i he vist com es transformava». Així, els visitants van mostrar interès en el cementiri modernista obra de l'arquitecte Bernardí Martorell, deixeble de Gaudí, que va integrar magistralment l'entorn natural i la necròpolis, i que els primers anys va tenir moltes reticències per part dels veïns. Tot seguit, el grup es va desplaçar fins al poblat iber i el seu camp de sitges, ubicats en aquesta zona pel seu enclavament estratègic.