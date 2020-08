El Centre Sanitari inverteix 71.000 euros en nou equipament i instal·lacions informàtiques

El Centre Sanitari del Solsonès ha invertit més de 71.000 euros en equipaments i instal·lacions informàtiques gràcies a un ajut de la Diputació de Lleida. Les actuacions consisteixen en l'adequació i actualització de l'equipament informàtic i de sistemes, servidor, programari, auditories informàtiques, de sistemes i telecomunicacions, actuacions de millora de la seguretat i protecció, antivirus, còpies de seguretat, etc. Aquestes inversions permetran treballar amb una major seguretat i fiabilitat i a la fi poder donar un millor servei a la població. També s'ha instal·lat un sistema d'aire condicionat a la sala de servidors per tal de poder mantenir una temperatura òptima de funcionament dels equips.

Per una altra banda, s'han adquirit també ordinadors portàtils per l'atenció a domicili i PADES per tal que els professionals puguin accedir a la història clínica del pacient des del mateix domicili, facilitant així el diagnòstic i el tractament.

Finalment, amb aquestes subvencions s'ha adequat l'aparell de Raig X i s'ha adquirit una gravadora de Holter, entre altres actuacions. Aquests equips eviten que els usuaris no s'hagi de desplaçar a l'hospital de referència de Manresa per fer aquestes proves.