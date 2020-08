Espais més preparats però encara insuficients

? La directora del centre, Maria Àngels Taribó, es mostra molt contenta amb com han quedat els nous espais de l'escola de Llobera després d'anys de demanar la reforma, però assegura que, tot i estar ara molt més preparats, encara hi falta espai. Fins ara algunes activitats de l'escola, com el menjador, les classes d'educació física o alguns tallers, es duien a terme al local social municipal i, tot i la reforma, sembla que continuarà sent així, ja que l'espai és el mateix. El curs vinent el centre tindrà 19 alumnes, dos més que en el curs 2019-2020, però la previsió és que els propers anys aquest nombre creixi per l'arribada de germans i germanes d'alumnes que ja formen part de l'escola. Tot i això, Maria Àngels Taribó agraeix la reforma perquè «a l'escola s'ha d'estar a gust i càlid, i això fins ara no ho teníem».