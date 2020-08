El Rebost Solidari del Solsonès inicia una campanya per lluitar contra la crisi de la Covid

El Rebost Solidari, el banc d'aliments inclòs dins del Fons d'emergència social del Solsonès, atenia unes 37 famílies a principi de març. Actualment reben ajuda alimentària unes 76 famílies, xifra que suposa més del doble.

El confinament i la parada econòmica derivada de l'emergència sanitària de la Covid-19 han provocat que moltes persones hagin hagut de demanar ajuda per cobrir una necessitat tan bàsica com l'alimentació. Per això, el repartiment d'aliments, lluny d'aturar-se, ha augmentat el nombre de demandes i el volum d'activitat. Fa quatre mesos que les entitats que gestionen el Rebost fan esforços per poder garantir l'aprovisionament i la distribució d'aliments. Tot i així, l'estoc d'aliments ha minvat molt ràpidament.

En mig any s'han distribuït gairebé la totalitat dels 5.500 quilos d'aliments recollits al Solsonès durant l'última edició del Gran Recapte, una quantitat que l'any anterior es va distribuir en tot un any. El tipus d'aliments que tenen més demanda en aquests moments són els secs –com arròs, galetes, llet i pasta– i també els frescos –com fruita, verdura i peix.

Davant d'aquesta situació, les entitats coordinadores del Fons (Ajuntament de Solsona, Consell Comarcal del Solsonès, Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys i Creu Roja del Solsonès) han decidit iniciar una nova campanya que porta per títol «Omplim el Rebost». Aquesta iniciativa té com a finalitat incrementar l'eficiència del servei i, així, poder oferir una cobertura més bona a les necessitats de la població.



Donació de l'institut de Solsona

Aquest any, a causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, l'alumnat de l'institut no ha pogut dur a terme el viatge de final de curs que tenien previst. Per poder pagar el viatge havien aconseguit recaptar uns 3.000 euros, obtinguts amb l'organització de diverses activitats.

L'alumnat ha decidit destinar aquests diners a la compra d'aliments per ajudar les famílies del Solsonès en situació de vulnerabilitat social. A més, s'ha fet la compra a petits comerços (Cal Feu, Ca La Carme Gras, Cal Coll) i a agricultors de la comarca, per, d'aquesta manera, promocionar i col·laborar amb el comerç de proximitat, que està patint els efectes de la pandèmia d'una forma molt directa.