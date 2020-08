L'Ajuntament de Lladurs arriba a un acord per obtenir la propietat del castell

El castell de Lladurs, l'element arquitectònic més representatiu del municipi, passarà a ser propietat de l'Ajuntament de Lladurs. L'actual propietari i el consistori han arribat a un acord de cessió pels propers 50 anys amb dret a compra, operació que es durà a terme durant els propers cinc anys mitjançant pagaments fraccionats.

Es tracta d'una operació que era un dels objectius de l'equip de govern durant aquesta legislatura per poder portar a terme la restauració de l'edificació actual, que té més de 1.000 anys.

Per altra banda, també es negocia la cessió de l'església de Sant Martí, que és situada just al costat del castell, amb el Bisbat de Solsona.

L'alcalde de Lladurs, Daniel Rovira, ha explicat a Regió7 que, com que l'acord ja estava emparaulat i avançat, ja es treballa amb un equip format per l'historiador Andreu Galera, l'enginyer en Edificacions especialitzat en reconstrucció de monuments i història de l'arquitectura Carles Freixes, l'arqueòloga Ainhoa Pancorbo i l'arquitecte especialitzat en reconstruccions i projectes històrics Josep Esteve. Aquest equip és l'encarregat de fer les primeres passes per poder restaurar el castell de Lladurs.

Rovira ha dit que el consistori ja ha demanat les subvencions corresponents a l'estudi d'arqueologia i l'aixecament de planta de l'edifici, el pas previ a la seva restauració i també l'ajut per dur a terme la seva primera fase. Tot i això, explica que es tracta d'un procés lent i que pot ser qüestió d'anys.

A més del castell, el consistori de Lladurs negocia amb el Bisbat de Solsona per a la cessió de l'església de Sant Martí i demanar posteriorment que esdevingui Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). Un cop l'Ajuntament disposi dels dos edificis, la seva intenció, tal com ha explicat Rovira, és «poder fer un centre cultural que inclouria l'església de Sant Pere, de la qual s'ha de restaurar la teulada i on es faria un petit centre d'interpretació del castell i la seva zona mentre es fan les obres de restauració del castell. Quant al castell, la intenció és que esdevingui un edifici visitable i un centre de trobada dels veïns on es pugui fer actes culturals o tot tipus d'activitat relacionada amb el municipi».

En aquest sentit, Rovira també ha destacat que el projecte el portarà el consistori juntament amb la comissió que es va crear al poble de patrimoni cultural i paisatgístic poc abans de l'inici de la crisi sanitària de la covid-19. A més, l'alcalde apunta que «volem emprendre una campanya de micromecenatge en què tothom qui ho vulgui pugui col·laborar» i ha afegit «que el futur del castell el decidirà el poble de Lladurs».