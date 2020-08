La campanya Fora Estocs de la UBIC de Solsona s'adapta a la nova normalitat

La Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Solsona engega la campanya d'estiu de Promocions i Fora Estocs aquest cap de setmana amb algunes diferències per les mesures sanitàries de la covid-19.

Enguany el procés per entrar al sorteig de vals per gastar en una altra compra en algun dels establiments de la UBIC consisteix a comprar en algun dels comerços, anotar el nom, cognoms i telèfon del comprador darrere del tiquet de compra i dipositar-lo a la bústia de l'establiment per tal de poder entrar en el sorteig d'aquest comerç. Les compres es podran fer entre el divendres 7 i el dissabte 8 d'agost.