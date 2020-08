Castellar de la Ribera arreglarà els camins afectats per les pluges de l'huracà Leslie

L'Ajuntament de Castellar de la Ribera ha posat a licitació el projecte d'execució de les obres de millora dels camins que van quedar afectats per les fortes pluges provocades per l'huracà Leslie l'octubre del 2018 i que van provocar fortes avingudes a les rieres i rius, que van incrementar els seus cabals de manera virulenta. També van provocar escorrenties, esllavissades i altres desperfectes que van empitjorar l'estat de les infraestructures.

El projecte, que es posa a concurs amb un preu de 64.000 euros amb IVA, inclou millores a 5 zones afectades. Es tracta del camí de Ginestà, el camí de la Ribera Salada, el camí de Viladrich a cal Badoc, el camí de can Gaspà i el camí de Bajona. Són unes vies que connecten diferents masies disseminades i zones d'explotació agrícola que formen part del terme municipal de Castellar de la Ribera.

El consistori considera que l'execució de les obres i treballs inclosos en aquesta memòria valorada són urgents per tal que posteriors episodis de pluja i neu no empitjorin l'estat dels camins per poder així garantir la correcta mobilitat dels habitants del municipi i dels serveis d'emergència tant mèdics com de prevenció d'incendis forestals. Segons l'Ajuntament, aquestes actuacions s'han d'executar a molt curt termini per restablir amb seguretat el funcionament de la xarxa de camins abans de la temporada de pluges i neu.