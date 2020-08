El Miracle celebra una festa major centrada a conèixer els seus racons

La pandèmia de la covid-19 no ha impedit la celebració d'una nova edició de la Festa Major del Miracle de Riner, que s'engega avui mateix.

La gran festa del complex del Miracle inclou enguany una sèrie d'activitats que tindran lloc des d'avui fins diumenge, amb la diada de Territori de Masies com a eix principal de la celebració. Tot i això, els actes comencen aquesta nit, més concretament a les 10, amb la tradicional vetlla de Santa Maria, que es farà a la plaça del Santuari.

El plat fort és demà amb la diada de Territori de Masies. A dos quarts de 9 del matí hi haurà una ruta interpretativa per conèixer l'entorn del Miracle a càrrec del Grup Natura del Solsonès. Posteriorment s'organitzaran una sèrie de visites en grups per descobrir alguns dels racons del Miracle. En aquest cas s'han organitzat visites guiades al celler, a la sala d'exposicions, on es podrà veure «A bodes em convides. El casament barroc a pagès», i també hi haurà una visita als racons desconeguts de l'església del Miracle. La jornada es tancarà amb un tast degustació de productes locals i de proximitat en què participaran prop d'una vintena de productors i restauradors de l'àmbit que cobreix Territori de Masies i rodalia.

Els actes de la festa major continuaran diumenge a les 12 del migdia amb una missa presidida per l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler. A la tarda, després dels vespres de la Mare de Déu tindrà lloc la preestrena d'àmbit català de l'obra musical El Petit Príncep, a la plaça del Santuai. La representació serà a càrrec de la companyia The Amateurs amb música de Marco Mezquida i sota la direcció d'Ivan Andrade.