Voluntaris s'encarreguen de mantenir netes les zones de bany del Solsonès

Aquest matí un grup de voluntaris es tornaran a reunir a les 9 del matí per recollir les deixalles que deixen els incívics a les zones de bany del Solsonès, en aquest cas ho faran a la Ribera Salada.

Es tracta d'una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal, el Patronat de Turisme i el Grup de Natura del Solsonès per primer cop aquest estiu. La setmana passada es va dur a terme la primera jornada a la zona del pantà de Sant Ponç i avui la jornada està prevista a la Ribera Salada.

«Aquesta idea neix de la necessitat de fer alguna cosa respecte de la problemàtica que tenim amb el tema de l'incivisme», diu el conseller comarcal Marc Casabosch, que afegeix que la intenció és «crear unes jornades de conscienciació ambiental i fer ressò que realment tenim una problemàtica i que, a falta d'obtenir recursos per fer-hi front, doncs optem per la via del voluntariat».

En la jornada de dissabte passat, que es va fer a la manera de prova pilot al pantà de Sant Ponç, hi van participar prop d'una quarantena de persones. En aquest sentit, Casabosch apunta que quan s'organitzen activitats d'aques tipus, el públic que hi participa sempre sol tenir sensibilitat pel seu entorn. També destaca el públic familiar, ja que diu que aquest tipus de públic «respon molt bé perquè penso que és una molt bona manera de transmetre la necessitat de tenir cura del paisatge a la canalla».

Amb la d'avui de moment són dues les sortides voluntàries que s'hauran fet mentre s'espera que se'n facin més les properes setmanes, però ja s'ha pogut constatar que els guants d'un sol ús i les mascaretes han estat dos elements dels quals se n'han recollit més a les zones de bany. «Entenem que s'hagin de fer servir, però cal recordar que s'han de dipositar al seu lloc», lamenta el conseller, que afirma que dependrà de la iniciativa de les mateixes persones decidir si es continuen fent aquestes jornades de recollida o no.

Casabosch vol recordar, però, que el problema d'incivisme s'accentua en l'època estiuenca. «Tenim la Ribera Salada, l'Aiguadora i el pantà de Sant Ponç que són potser els tres punts més complicats de la comarca quant a incivisme. No és que estiguin en mal estat de conservació sinó que tenen una alta acumulació de residus a l'estiu». Tot i això, el conseller destaca que últimament es comença a veure que cada vegada hi ha més visitants conscients i amb certa sensibilitat envers l'entorn que també recullen deixalles que deixen els altres. «Nosaltres intentem optar per una via més constructiva, la de la pedagogia. És una balança. Hi ha l'incívic i el que ho vol cuidar i es tracta de mantenir aquesta balança», diu Casabosch.

Els organitzadors també ho aprofiten per fomentar el producte alimentari de proximitat de la comarca. Així, a les 9 convoquen als participants, ofereixen esmorzar amb productes de productors de la comarca i, havent esmorzat, comencen a fer feina.