Dos locals de Solsona tancaran abans per evitar aglomeracions de gent a l'exterior

El carrer Castell de Solsona just després de l'obertura de bars pel desconfinament | Arxiu particular

Queixes veïnals per soroll i concentració de persones sense mascareta i consumint begudes a l'exterior dels establiments, la impossibilitat dels responsables dels locals de controlar la situació i la desobediència per part de desenes de persones de les normes imposades per la crisi sanitària han obligat l'Ajuntament de Solsona a reduir durant tot l'agost dues hores l'horari d'activitat d'un bar del nucli antic i un bar musical de l'exterior. També s'estudia denunciar persones a títol individual.

Divendres passat es va notificar al propietari d'un establiment del carrer de la Bòfia l'obligació de tancar a la una de la matinada, un horari que es pot allargar trenta minuts les nits del cap de setmana i vigílies de festius. El decret d'Alcaldia que ho regula arriba després de diverses intervencions de la Policia Local des del 24 de juny.

Per donar resposta a les queixes ciutadanes i garantir el descans veïnal, la Policia ha realitzat un seguiment presencial de la zona, en ocasions d'ofici, en algunes a requeriment de veïns i, fins i tot, en algun cas a petició del responsable del local d'oci. La matinada de divendres passat, per exemple, es van arribar a concentrar 25 persones a l'exterior d'aquest local sense complir les normes de distanciament social ni utilitzar mascareta.

L'altre cas és el d'un establiment del carrer del Castell, on diumenge a la matinada es va repetir un episodi similar al del mes de juny. En aquest cas, i en constatar que el propietari no podia controlar l'aglomeració de gent, la Policia Local va presentar-se amb el vehicle davant de l'establiment per dissuadir la multitud. Amb tot, els joves no es movien de lloc. L'informe policial parla de la "no obediència a les normes derivades de la pandèmia, alteració de l'ordre públic per manca de respecte al descans veïnal i desobediència als agents de l'autoritat". El decret d'Alcaldia per a aquest bar avança l'horari de tancament també en dues hores, igual que el primer, durant el que queda de mes. Ahir, a més a més, es va rebre una denúncia per agressió la mateixa matinada en aquest punt, que es va derivar als Mossos d'Esquadra.