Sol del Solsonès crea una comunitat per a drogodependents

L'entitat Sol del Solsonès crearà «Un raig de sol», una nova comunitat terapèutica per ajudar drogodependents a superar les seves addicions. L'equipament estarà situat a l'antic restaurant Font de Goters de Navès.

Actualment s'estan duent a terme les obres de restauració de l'edifici que va acollir el restaurant Font de Goters del municipi de Navès. Amb aquesta actuació s'enllestirà la primera fase del projecte, que permetrà donar servei a un centre d'activitats diürn. Ja en la segona fase es podrà oferir l'estada nocturna als participants.

L'equipament, que tindrà 21 places, estarà obert a homes o dones majors d'edat, autònoms, estables en l'àmbit psiquiàtric i que hagin fet un procés reiterat de tractament ambulatori sense èxit per vèncer la seva addicció, i que tenen la necessitat d'allunyar-se de l'entorn i canviar els hàbits socials i bàsics.

La coordinadora de Sol del Solsonès, Isabel Verdejo, explica les motivacions que han portat l'entitat a engegar aquest projecte. «Amb els anys d'experiència hem pogut veure com hi ha moltes dificultats per poder oferir recursos a aquelles persones que volen deixar el consum, estan altament motivades, però com que hi ha poques comunitats i llargues cues d'espera, al moment d'entrar ja han tornat a tenir recaigudes. Creiem que seria un complement per poder millorar els nostres serveis si podem oferir un treball més complet, on un cop estan estables, podem continuar acompanyant-los gràcies a l'associació».

Verdejo també apunta que el tractament que es durà a terme seguirà un model terapèutic en què la persona, els professionals, la família i l'entorn són bàsics per aconseguir l'objectiu. En aquest sentit l'equip d'«Un raig de sol» estarà format per un director, infermer, coordinador, psiquiatre, psicòleg, educadors socials, monitors, auxiliar administratiu i altres professionals ocasionals. La comunitat disposarà de fases graduals, amb més aïllament al principi i, a mesura que va evolucionant el tractament, se'ls permeten visites de familiars directes de forma regulada. Els tractaments duraran entre 6 i 12 mesos, depenent de cada cas.

Pel que fa a la decisió de recuperar l'edifici del restaurant Font de Goters, Verdejo assenyala que «vam decidir que la ubicació fos a Navès perquè disposàvem de l'espai perfecte. És a dir, l'antic restaurant Font de Goters, que va deixar de funcionar, era l'oportunitat perfecta per iniciar aquest «macro» projecte i donar esperança a moltes persones que són víctimes de les addiccions».

El finançament necessari per dur a terme aquestes actuacions prové d'ajudes, subvencions, donatius i fons propis.