El Centre Excursionista dona 600 euros al fons d'emergència social de Solsona

El Centre Excursionista del Solsonès ha donat 600 euros al Fons d'emergència social de Solsona. L'entitat ha fet una aportació de 3 euros per cadascuna de les 200 persones participants a la caminada que es va realitzar el mes de juny.

El president del Centre Excursionista del Solsonès (CES), Joan Castella, i el coordinador de les caminades populars que organitza l'entitat a Solsona, Carles Camps, van fer el donatiu de 600 euros a l'alcalde, David Rodríguez, per destinar-los al Fons d'emergència social. És la quantitat corresponent als 3 euros que el CES aporta per cadascuna de les persones que van participar a la caminada d'aquest any, que es feia per lliure a partir d'uns itineraris proposats per l'entitat.

200 persones van deixar constància a Instagram de la seva participació a la iniciativa del CES entre el 20 i el 28 de juny amb l'etiqueta #caminadaSolsona2020. Malgrat les condicions adverses derivades de la COVID-19, l'entitat no va voler renunciar a la vint-i-setena edició d'aquesta tradicional activitat, que cada any mobilitza centenars de caminants de totes les edats.

L'any passat, el Centre Excursionista del Solsonès també va fer un donatiu de 500 euros procedents de la darrera cursa Passos de Gegant, en aquell cas per engruixir els recursos del Rebost Solidari del Solsonès.