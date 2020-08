Música i literatura conviuran al centre de Solsona aquest agost

Solsona acollirà, del 18 al 29 d'agost, el 'Barri de les Lletres i la Música', una iniciativa d'Empresaris per al Solsonès i la UBIC que busca impulsar el comerç i els grups locals. Se celebrarà a les places de Sant Joan, Sant Isidre, la Catedral, el portal del Castell i el passeig de Sant Antoni Maria Claret.

Inclourà actuacions musicals, lectures literàries i il·lustració. Entre els participants hi haurà l'il·lustrador Joma, músics com Irene Augé, Alba Marbà, Gerard Flotats, Xènia Delgado, Marc Anglarill i Xavi Juanco i grups com ara Music Trick, Gatzara i Trio Cardener, a més de clubs de lectura. En paral·lel, amb l'objectiu d'incentivar el comerç, desenes d'establiments ornamentaran els seus aparadors inspirant-se en obres literàries.