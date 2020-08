Pinós arranja una part de la malmesa carretera que uneix Torà i Ardèvol

La reivindicació dels veïns dels diferents nuclis afectats pel mal estat del tram del camí rural Torà-Ardèvol ha obtingut els seus primers fruits i s'han tapat alguns forats del sector més proper al municipi solsoní. Tot i això, a la resta del tram que pertany a Torà l'asfalt continua ple d'esquerdes i forats.

Ariadna Martín, tinent d'alcalde de Pinós (municipi al qual pertany Ardèvol), ha explicat a Regió7 que l'actuació a la via ja estava pactada des d'abans de la reunió de la plataforma però que la pressió veïnal pot fer que l'alcalde de Torà sigui més conscient d'aquesta necessitat. «L'Ajuntament de Pinós vam encarregar un camió amb material per tapar els forats i vam parlar amb l'alcalde de Torà per compartir el material i les despeses. Hi va estar d'acord i el camió va començar a tapar els forats des d'Ardèvol i fins on va arribar».

El mal estat de la carretera entre els dos pobles va originar la creació d'una plataforma per mobilitzar els afectats i fer diferents accions. Els veïns de la plataforma exposen que fa més de dos anys que el consistori de la Segarra no desbrossa el seu tram, fet que dificulta la visibilitat i fa perillosa la circulació.

Divendres, una cinquantena de veïns es van manifestar davant de l'ajuntament de Torà per reclamar una carretera digna. Els concentrats van mostrar el seu rebuig respectant les mesures de seguretat contra la covid-19 i van esperar l'arribada al ple extraordinari dels regidors, a qui van fer un passadís i van acompanyar amb el soroll d'esquelles, xiulets i timbals. Aquesta va ser la primera actuació de la plataforma que demana a la Diputació de Lleida una intervenció urgent.

El primer tram des de Torà, l'LV-3005, pertany a la Diputació, a partir de Fontanet comença el tram més malmès, propietat de Torà, i afecta els nuclis de Claret, Llanera i Sant Serni, i Ardèvol. Tot i ser un camí rural cada dia hi passen cotxes, camions i tractors.