Guixers valida el cobrament per l'ús de barbacoa i taula a l'àrea del Codó

L'Ajuntament de Guixers ha donat validesa a l'ordenança provisional per cobrar 10 euros per utilitzar barbacoa i taula a l'àrea recreativa del Codó i 8 euros per les places d'aparcament d'autocaravanes habilitades pel consistori. Guixers ha pres aquesta decisió per sufragar les despeses de manteniment després d'uns mesos de massificació al privilegiat entorn de la població.

L'alcalde, Jordi Selga, ha explicat a Regió7 que «està desbordat, hi ha moltíssima gent. La veritat és que ja ens agrada que vinguin a Guixers, però està massificat i això crea problemes de convivència amb els veïns que viuen aquí». La nova normativa de pagament que ara podrà entrar definitivament en vigor va ser aprovada al darrer ple de l'Ajuntament, però no es va poder aplicar perquè un particular hi va presentar al·legacions. Selga ha exposat que «arran d'haver-hi aquesta al·legació s'ha hagut de resoldre per donar plenitud de validesa a l'ordenança de pagament. Aquesta persona ens demanava que traguéssim els cartells de cobrança de l'àrea recreativa del Codó, que és el que vam fer, i també ens deia que fer pagar a les autocaravanes era discriminatori envers els altres vehicles motoritzats».

En el ple extraordinari de Guixers de dimarts per resoldre la qüestió, el govern va aprovar per unanimitat l'ordenança i ha resolt les al·legacions. «Hem argumentat que el cobrament no és discriminatori, ja que nosaltres oferim un servei per a aquest vehicles. La zona d'aparcament del Codó l'hem acabat aquesta setmana i a la zona de Valls encara estem en construcció», acaba.