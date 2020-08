Un positiu per coronavirus en les 60 proves realitzades al Solsonès

Una persona ha donat positiu per coronavirus al Solsonès. Les 60 PCR realitzades aquesta setmana han detectat aquest nou cas, d'un jove que presenta símptomes lleus. Aquest positiu s'afegeix als 44 acumulats des del mes de maig a la comarca.

El cas detectat aquesta setmana a partir de 60 PCR realitzades al Centre Sanitari del Solsonès correspon a una persona jove de Solsona que presenta símptomes lleus i que es troba en règim d'aïllament al seu domicili. Des del Centre Sanitari s'ha iniciat la tasca de seguiment dels seus contactes, que se sotmetran a la prova la setmana vinent.



Cap ingressat de la comarca



Amb els 60 testos d'aquesta setmana, l'ens comarcal de salut suma 717 proves fetes als usuaris del Solsonès. El seu director mèdic, el doctor Juan Campus, ha confirmat que, actualment, no hi ha cap positiu de la comarca ingressat en un centre mèdic. Tant els positius detectats que presenten símptomes com els que no en presenten segueixen aïllats al seu domicili i s'està fent un seguiment dels seus contactes estrets.

Des del Centre Sanitari es reitera la necessitat de mantenir les condicions que assegurin una màxima protecció per evitar contagis i prendre les mesures necessàries.