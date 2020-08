Solsona i Cardona activen una campanya per atraure talent empresarial

L'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona activa durant el mes d'agost una campanya d'atracció d'empreses i talent al territori Solcar (Solsonès i Cardona) a través de les plataformes LinkedIn i Youtube que s'allargarà fins al mes de març de l'any vinent.

Viure i treballar és possible! és el lema de la nova campanya, que reforçarà una de les iniciatives que ja es van començar a desplegar el 2018. Es tracta de donar a conèixer el territori i les seves possibilitats a les empreses que volen créixer o que estan buscant un lloc on instal·lar-se, així com també a les persones interessades a fer un canvi de vida a un entorn més tranquil i prop de la natura, on poder gaudir amb més qualitat del temps d'oci i de la família.



Missatges, notes i vídeos



Entre altres accions, s'enviaran missatges privats des dels perfils dels alcaldes de Solsona i Cardona a LinkedIn a responsables d'empreses que vulguin créixer i a persones en recerca de noves oportunitats professionals per convidar-les a formar part de la borsa de treball del Servei Connectem de l'Agència; es publicaran més de trenta notes al perfil de l'Agència a LinkedIn amb informació interessant sobre el Solsonès i Cardona, i es penjaran setze vídeos a Youtube per captar possibles candidats.

Aquesta campanya s'emmarca dins el projecte innovador "Talent en xarxa al territori Solcar", a través del qual es vol donar resposta a la manca de professionals amb què es troben les empreses per cobrir determinats llocs de treball. El Servei Connectem ofereix intermediació laboral que posa en contacte les empreses que cerquen personal per al seu projecte empresarial amb els possibles candidats. Viure i treballar és possible! es planteja com una via per millorar l'estratègia de captació de talent del Servei Connectem per contribuir a què les empreses trobin els professionals que necessiten, clau per a la seva competitivitat i permanència al territori.

De fet, no és una campanya nova per convertir el territori del Solsonès i Cardona en un pol d'atracció per instal·lar-s'hi o treballar-hi. Els anys 2017 i 2018, per afavorir la creació d'ocupació, l'Adlsolcar va elaborar un programa operatiu per captar noves empreses a Solsona, Olius i Cardona amb l'objectiu de fomentar la diversificació del teixit empresarial i la dinamització dels recursos endògens de la zona. Un dels treballs que en van sorgir va ser un catàleg titulat amb el mateix lema que ara es recupera. S'hi recollien els avantatges que presenten el Solsonès i la vila bagenca per a l'atenció a les empreses, com la finestra única empresarial; els assessoraments altament especialitzats; el Club de l'Autònom; el suport en la redacció de plans de negoci per a emprenedors, o els equipaments i serveis que s'hi concentren, entre d'altres.

El projecte que ara es posa en marxa està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.