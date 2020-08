Solsona instal·la dos nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

Solsona ha instal·lat dos nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Un d'ells s'ha posat a la plaça del Camp i l'altre a la plaça de Sant Roc, que s'afegeixen al que ja hi havia a l'aparcament de les Moreres. A diferència d'aquest, però, les noves estacions són del tipus ràpid, que permetran recarregar un vehicle amb 120 quilòmetres d'autonomia en mitja hora. Es preveu que entrin en funcionament el setembre.

Cada estació té una potència de 55 kW amb tres tipus de connexió i permet carregar fins a dos vehicles simultàniament, sempre que no utilitzin la mateixa connexió. Inicialment el servei s'oferirà gratuïtament, igual com a l'aparcament de les Moreres, tot i que probablement s'establirà un preu públic més endavant.

Continuar fomentant el transport privat mediambientalment respectuós, que contribueixi a reduir les emissions de CO2, i alhora situar Solsona en el mapa de ciutats amb aquest tipus d'instal·lacions per atraure "un perfil de turisme que ens interessa" són els dos objectius d'aquesta iniciativa, segons l'alcalde accidental i regidor de Medi Ambient i Desenvolupament Local, Ramon Montaner. Es calcula que, en l'actualitat, circulen per les carreteres catalanes més de 17.000 vehicles elèctrics, una xifra que augmenta progressivament.

"Hem pujat al tren del Pla estratègic per al desplegament d'infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya (PIRVEC) de la Generalitat per participar en la promoció de la mobilitat elèctrica i sostenible", afegeix.

Aquest projecte, adjudicat a l'empresa Etecnic Movilidad Eléctrica, ha estat subvencionat íntegrament per l'Institut Català d'Energia (Icaen) amb 70.000 euros. El gener passat, el Ple municipal va aprovar la instal·lació d'aquests punts de recàrrega amb el suport de tots els grups excepte ApS-CUP, que considerava que havia de formar part d'un pla més ampli i dubtava sobre el finançament del cost final de l'obra.

Els dos emplaçaments escollits, les places del Camp i de Sant Roc, són cèntrics, amb estacionament proper a serveis i zones d'interès neuràlgiques del municipi, i tècnicament tenen facilitats per al subministrament elèctric. Les noves estacions se sumen a la de l'aparcament de les Moreres, que és de càrrega semiràpida i lenta i que es va posar en funcionament el març del 2018 a partir d'un conveni amb Electra del Cardener.