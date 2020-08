Solsona enllesteix la primera fase de la restauració de l'orgue malgrat la covid

La restauració de l'orgue de la catedral de Solsona està a punt d'arribar al final de la primera fase. Malgrat la pandèmia, la reparació de l'únic orgue històric de Catalunya que encara queda per rehabilitar segueix els terminis previstos.

Des que l'1 d'octubre de 2019 es va signar el contracte de restauració amb el mestre orguener Albert Blancafort, autor d'orgues famosos com el de Montserrat, el de la Sagrada Família i el de l'auditori de Tenerife, l'activitat al voltant de l'orgue no s'ha aturat. La pandèmia de la covid-19 ha trastocat els plans de restauració de l'instrument, ja que s'han hagut de suspendre diversos actes previstos dins la campanya de finançament, però no han aturat del tot les feines. En certa manera, segons apunten fonts de la Comissió de l'Orgue de Solsona, «la crisi sanitària ha beneficiat l'avenç de les fases de treball, perquè a causa de l'ajornament d'alguns compromisos el taller Blancafort ha pogut centrar les energies completament en l'orgue de Solsona i això ha fet avançar la primera fase», que ja es troba en el seu punt final.

La primera actuació a l'orgue va ser el desmuntatge de les manxes, els tubs de fusta i els salmers. Un cop desmuntats, es van traslladar al taller Blancafort, a Collbató, per a la seva adequació i reparació. A més a més, la gran majoria dels 3.145 tubs també van ser desmuntats i emmagatzemats a la catedral, pendents de tornar a ser muntats durant la tercera fase de restauració. Membres de la comissió opinen que «aquesta maniobra inutilitzava parcialment la funcionalitat de l'instrument i per aquest motiu es va deixar operatiu el teclat anomenat cadireta, per tal de poder-lo mantenir actiu quan calgués». Paral·lelament al desmuntatge de l'orgue es va iniciar una campanya de patrocini amb l'objectiu de recaptar fons per a la costosa reparació. El cost total de l'actuació de restauració és de 671.762,85 euros i, segons la comissió, «això representa una quantitat molt elevada per a una ciutat i una diòcesi petites». Del cost total de la primera fase, 173.565 euros, encara resten pendents 35.995,40 euros.

Per arribar a aconseguir fons, es van fer actuacions com concerts, contactes amb entitats, empreses i particulars, i la iniciativa «El teu entre 3.000» per apadrinar un tub de l'orgue. Segons la Comissió de l'Orgue de Solsona, aquesta ha estat «la part més complexa del procés».

Un altre dels aspectes importants del procés ha estat la redacció d'un protocol per garantir que un cop restaurat l'orgue fos un instrument obert al poble de Solsona i que se'n pogués fer ús en concerts, activitats docents, actes laics o visites. Aquest document ha estat elaborat conjuntament pel Capítol Catedralici i la Comissió de l'Orgue de Solsona i es va signar a final del mes de juny. El document està a disposició pública per poder-lo consultar.

En el final de la primera fase de restauració ja hi ha les manxes restaurades i col·locades a lloc, i els salmers i uns quants tubs de fusta restaurats i emmagatzemats a la catedral. La segona fase de restauració, que tindrà un cost de 43.000 euros, ja té pressupost i consistirà en la restauració del moble. La tercera fase, la més costosa tant econòmicament com tècnicament, consistirà en la rehabilitació i col·locació de la totalitat de tubs i mecanismes restants. En aquesta fase també es farà el muntatge d'un pedaler.

L'orgue de la catedral és obra del mestre Gaietà de Viladerbó. Es tracta d'un orgue d'escola catalana i és un dels pocs que tenen dues sonoritats: barroques i romàntiques, fet que el dota d'una gran varietat de sons.