Solsona manté la celebració de la 367a edició de la Festa Major, però suprimeix els actes amb la imatgeria festiva

Solsona no renuncia a la seva Festa Major i del 7 al 10 de setembre celebrarà la 367a edició de la festa, malgrat el context de pandèmia per la covid-19. L'Ajuntament ha presentat aquest divendres un programa adaptat, ja que s'han suprimit els actes centrals amb la imatgeria festiva per complir les mesures de seguretat que requereix la crisi sanitària. En total, es faran una trentena d'actes culturals, lúdics i esportius. Es potenciaran els espais exteriors i les places que permeten un major aforament. A més, per controlar l'aforament, caldrà inscriure's amb antelació a diverses convocatòries, com el cant de la Salve, l'homenatge a la Mare de Déu o els concerts de la Sala Polivalent.

Una trentena d'actes culturals, lúdics i esportius organitzats per l'Ajuntament, entitats i particulars integren el programa d'aquest any, des del 4 fins al 10 de setembre. "No volem llançar la tovallola malgrat la situació, ens fa il·lusió fer festa grossa si podem garantir les mesures de seguretat necessàries amb les adaptacions que facin falta", ha explicat Judit Gisbert, regidora de Cultura.

L'esquema festiu tradicional de la Festa Major és el que es veurà més afectat per les mesures que obliga a adoptar la covid-19. Segons informa el consistori, no hi haurà passacarrers, ni baixades i pujades, ni ballets a la plaça Major, ni capta dels geganters. "Ens ha costat prendre aquesta decisió, però no podem propiciar aglomeracions", ha assenyalat la regidora. De fet, ha relatat que es va sospesar l'opció de mantenir els ballets amb accés restringit, però creu que "era massa complicat controlat les entrades i evitar que el públic es concentrés als extrems dels carrers".

Tot i això, per no despullar completament la Festa patrimonial d'interès nacional dels solsonins dels seus elements més icònics, s'ha optat per buscar fórmules que en suposen "un petit tast", en paraules de la regidora. Així, per exemple, per al tret de sortida de la festa, el 7 de setembre al migdia, hi haurà els quatre gegants plantats a la plaça Major durant la tronada, acompanyats de l'Orquestra Patinfanjàs.

També es modifica el castell de focs. A fi d'evitar la concentració de públic en un sol punt, s'organitzaran focs artificials simultanis des de tres emplaçaments: el Camp del Serra i el sector de la Cabana del Màrtir (al costat del cementiri) s'afegeixen al del pati de l'Escola Arrels II.

La Festa Major veurà reduït el pressupost entre un 25 i un 30 per cent respecte de l'any passat, que va ser de 114.000 euros.