Solsona viurà una festa major insòlita sense els actes amb imatgeria festiva

La il·lusió i les ganes del consistori solsoní han fet que s'hagi presentat un programa d'actes valent i dedicat a tots els públics. Tot i que es faran una trentena d'actes culturals, lúdics i esportius, el que s'ha vist més afectat per la pandèmia ha estat l'esquema festiu tradicional, amb la imatgeria i els gegants. Enguany no hi haurà cercaviles, ni baixades ni pujades, ni ballets a la plaça Major, ni capta de geganters. «Hem suprimit els actes centrals d'imatgeria, i realment ens ha costat prendre aquesta decisió. Tot i que ho hem intentat, és molt difícil poder assegurar les mesures de seguretat i evitar les aglomeracions», va explicar la regidora. Perquè els solsonins no es trobin sense un dels seus elements més identificatius, el consistori ha optat per buscar fórmules que en suposen «un petit tast». Així, per exemple, per al tret de sortida de la festa, el 7 de setembre al migdia, hi haurà els quatre gegants a la plaça Major.



Registre previ per a actes interiors

La música tindrà especial rellevància a la cartellera de la Festa Major de Solsona. El públic haurà d'estar assegut a les actuacions i els balls s'han transformat en concerts. Com a novetat important, per controlar l'assistència del públic, la regidora Gisbert va anunciar que caldrà fer una inscripció prèvia. Les reserves es podran fer fins al 4 de setembre a l'OAC municipal o bé per correu electrònic. «Hem de controlar el tema de la capacitat. Per això demanem que es faci la cita prèvia, aquesta és l'única manera que tenim per saber en cada moment quanta gent hi ha i quina gent hi ha. En cas que hi pogués haver algun contagi, nosaltres podríem passar les dades de les persones que hi havia en aquell moment en aquell acte».

El tret de sortida musical el donarà el concert solidari del SOM el dia 6 de setembre, a càrrec d'Anna Roig i Àlex Cassanyes Big Band Project. El dimarts dia 8 es podrà escoltar The Aguateques a la plaça del Camp i un concert de l'Orquestra La Chatta a la Sala Polivalent. L'endemà, dia 9, tocarà l'orquestra Montgrins a la Sala Polivalent, i la companyia Minimíssima farà un espectalce de música, poesia i dansa a la plaça de Sant Pere. El dia 10 hi haurà el concert jove amb The Tyets i Dalton Bang a la plaça U d'Octubre i un concert d'havaneres amb el grup Port Bo a la plaça del Camp.



Tres punts de castell de focs

El castell de focs també s'ha vist afectat pels efectes de la covid-19. En aquest cas, però, per evitar aglomeracions, s'ha optat per diversificar-lo i es faran tres castells de focs simultanis a tres indrets diferents: al Camp del Serra, al sector de la Cabana del Màrtir i al pati de l'Escola Arrels II. La regidora va apuntar que recomana als solsonins que es dirigeixin al punt que tenen més a prop del seu domicili i d'aquesta manera no es produirà concentracions de públic.



El pressupost i el cartell

Amb totes les modificacions realitzades, la Festa Major de Solsona ha vist reduït el pressupost entre el 25 i el 30 % respecte de l'any passat, que va ser de 114.000 euros. Tots els actes del programa són gratuïts, excepte el concert solidari del SOM i l'obra de Lacetània Teatre.

En la presentació de la 327 Festa Major de Solsona també es va mostrar el cartell guanyador d'enguany, obra de l'artista navassenc Jaume Gubianas.

El guanyador del concurs de cartells se centra en la seva obra en la imatgeria. Segons va explicar, Gubianas ha procurat crear una gamma de colors pròpia, tot respectant els trets originals i amb «un estil d'il·lustració molt simple amb l'objectiu de retratar els protagonistes, que, agrupant-los, criden a la festa».