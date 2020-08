Llobera restaurarà la teulada de la disputada capella de Sant Salvador

L'Ajuntament de Llobera ha adjudicat les obres de restauració de la teulada de la capella de Sant Salvador, un dels elements que està en disputa amb Torà pel conflicte territorial que hi ha entre el municipi de la Segarra i el del Solsonès.

Torà i Llobera estan immersos en una disputa des de fa uns dos anys respecte a la delimitació ter-ritorial entre els dos municipis. L'Ajuntament de Torà va treure a la llum l'últim document oficial i acceptat pels dos municipis, datat del 1890, en què el municipi segarrenc guanyava terreny al poble solsoní. El conflicte, però, va sortir a la llum perquè el propietari d'un dels masos que han format art de Llobera durant l'últim segle hauria de passar a formar part de Torà en contra de la seva voluntat. A més, el dolmen més vell de Catalunya, propietat del mateix afectat, també passaria a formar-ne part.

Entre final de l'any passat i principi d'aquest, tècnics de la Generalitat de Catalunya van fer una recerca de les fites de la nova delimitació, que encara s'ha d'oficialitzar.



La reforma de la teulada

A part del dolmen, la capella de Sant Salvador era un altre edifici que havia de canviar de terme municipal. Tot i això, l'Ajuntament de Llobera ha decidit fer-se càrrec de la reforma de la seva teulada, que es trobava en mal estat i tenia goteres que afectaven l'interior de l'edificació, malgrat que en principi no forma part del seu municipi.

En aquest sentit, l'alcalde de Llobera, Ramon Angrill, assegura que «independentment que els límits territorials ens diguin si és nostra o no, com que des de l'Ajuntament de Llobera considerem que els que la fan servir són els veïns de Llobera, ens encarregarem d'aquesta actuació i del manteniment de la capella de Sant Salvador».

Angrill destaca que aquesta va ser una de les primeres decisions que va prendre quan va entrar a liderar l'Ajuntament de la localitat en les passades eleccions municipals. «Va ser una de les primeres línies d'ajut que vam demanar quan vaig entrar com a alcalde de Llobera. Ho vam demanar perquè el mossèn ens va comentar que hi havia una subvenció per fer les obres que primer ens van denegar, però ara ens ho han concedit», assegura el batlle de Llobera.

L'Ajuntament de Llobera ha adjudicat les obres per gairebé 14.600 euros, les quals estan finançades per l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) i una part pel bisbat de Solsona.