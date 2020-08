El Museu de Solsona presenta la vida d'«El Solsonià» a través de la mort

Fa milers d'anys, durant el neolític mitjà, a la Catalunya Central van viure uns grups de persones que es van diferenciar de la resta de la societat pels seus enterraments. Tot i que aquest aspecte ja ha estat explorat al Museu de Solsona, la nova exposició pretén posar una mica de llum a la vida d'aquest grup de persones que va ocupar els altiplans de la Catalu-nya Central durant el neolític mitjà, el Solsonià.

El concepte de Solsonià, creat per l'arqueòleg Miquel Cura, fa referència a la caracterització de les restes arqueològiques que ens han arribat d'una població que va viure als altiplans de la Catalunya Central durant el neolític mitjà i que es caracteritzaven per enter-rar els seus difunts en fosses excavades a terra revestides amb grans lloses, mentre que a la resta de Catalunya no s'utilitzava aquest material. La recerca sobre el Solsonià es remunta als estudis de mossèn Serra i Vilaró a principi del segle XX i ha continuat amb el treball de diferents grups de recerca. Des dels seus inicis, la investigació ha generat un material que constitueix el gruix més característic del fons d'arqueologia del Museu de Solsona.

Aquesta vegada el Museu solsoní no posa el focus en els enter-raments, sinó en la vida d'aquesta comunitat. Per fer-ho s'exposen diferents objectes per ajudar els visitants a traslladar-se a més de 7.000 anys enrere. Entre els elements que es poden veure hi ha exemples de lesions a partir dels ossos de persones, ceràmiques que s'utilitzaven en el dia a dia, eines o material decoratiu. És en aquest últim grup en el qual apareixen dos objectes inèdits que s'exposen per primer cop. La majoria d'elements exposats són del fons del Museu, però també hi ha material de Manresa, Andorra, les mines de Gavà i altres punts d'Europa.

Tot i això, encara no s'han localitzat gaires elements de la vida de les comunitats de la Catalunya Central durant el neolític mitjà. En aquest sentit, des del Grup de Prehistòria del Solsonès ja fa mesos que s'està treballant amb l'objectiu de trobar les restes d'algun assentament d'aquella època.

L'exposició del Museu de Solsona ja està oberta als visitants i es podrà veure fins a final del mes de desembre. L'horari d'obertura al públic és de dimecres a dissabte d'11.00 h a 18.30 h i els diumenges i festius d'11.00 h a 14.00 h. L'exposició del museu solsoní també disposa d'una zona destinada al públic familiar o escolar per tal que els més petits de la casa puguin visitar-la i experimentar com és una recerca arqueològica en primera persona.