L'Ajuntament de Castellar aposta per la biomassa per escalfar els seus edificis

L'Ajuntament de Castellar de la Ribera fa una nova aposta per les energies renovables. En aquest cas adaptarà la calefacció del consistori i del local social a la biomassa mitjançant la instal·lació d'una nova caldera.

L'alcaldessa de Castellar, M. Claustre Sunyer, explica per què el consistori ha decidit optar per la biomassa per escalfar els equipaments municipals. «Primer, per apostar per una energia més adient al municipi, i també perquè actualment tenim una caldera de gas des de fa més o menys 25 anys i últimament ja començava a fallar molt. Per tant, aprofitant que era necessari substituir la caldera actual vam aprofitar per fer el canvi a la biomassa», afirma l'alcaldessa de Castellar.

La nova caldera dotarà de calefacció i d'aigua calenta l'edifici de les oficines de l'Ajuntament i el local social, el punt de trobada dels principals actes i trobades del municipi. El projecte inclou la instal·lació de la caldera que treballarà amb estella forestal i de la sitja d'emmagatzematge i els treballs i modificacions necessaris als espais per al correcte funcionament del nou sistema.

«En principi qualsevol energia renovable ens reduirà el preu que paguem actualment. No sabem quant estalviarem però creiem que serà una quantitat important», diu Sunyer, que afirma que la despesa de la caldera actual és alta per la zona on es troben els edificis, situats en terrenys a l'ombra i una zona amb boira.

El projecte, que té un termini d'obres previst de 8 setmanes, s'ha posat a concurs per un valor de 46.397,45 euros amb IVA inclòs i està subvencionat pel departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.