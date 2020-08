Música i literatura per dinamitzar el comerç

Solsona és, des d'ahir, «un barri de lletres i música». Sota el paraigua de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Solsona i d'Empresaris per al Solsonès, la capital ha arrencat una iniciativa amb la qual es pretén «recuperar la il·lusió, incentivar el comerç i mostrar que, malgrat tot, al carrer poden seguir passant coses», explica Glòria Domínguez Torres, directora de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar).

Des d'aquest dimarts fins a final de mes, cinc punts de la ciutat acolliran diverses actuacions musicals i lectures literàries en directe. Alhora, una quarantena de botiguers de la UBIC han optat per incentivar la lectura mitjançant la inclusió als aparadors d'una obra literària que els potencials compradors podran entrar a consultar als establiments.



Un impuls als artistes locals

L'actuació musical del conjunt local de Music Trick a la plaça de Sant Joan va donar ahir el tret de sortida a la iniciativa. Avui serà el torn d'Irene Augé davant del Casal de Cultura, demà de Gatzara al Portal del Castell, divendres del Trio Cardener a la plaça de Sant Isidre, i dissabte diversos clubs de lectura de la biblioteca es reuniran a la plaça de la Catedral solsonina.

La setmana que ve actuaran Gerard Flotats, Alba Marbà, Xènia Delgado, Marc Anglarill i Xavi Juanco i Eduard Tamames i Joma Il·lustració. Segons Anna Camps, una de les impulsores de la iniciativa, era important «oferir una plataforma de difusió» als artistes de la comarca en un moment en què el sector està «tan tocat».



Recompensa postpandèmia

Segons Montse Riu, promotora de la iniciativa, l'objectiu és «recompensar els botiguers» mentre, alhora, es «dinamitza Solsona». I és que, segons la directora de l'Adlsolcar, Glòria Domínguez, malgrat la pandèmia i la importància de reduir el risc de contagis, calia enviar el missatge a la ciutadania que al carrer «poden tornar a passar coses».

A banda de les actuacions musicals, les lectures literàries per incentivar el comerç i la inclusió d'obres als aparadors dels establiments, Riu afegeix que durant un any la biblioteca Carles Morató «disposarà d'un exemplar de cada llibre per a qui els vulgui descobrir».